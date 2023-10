Eishockey Trotz Draisaitl-Treffer: Auftaktpleite für Oilers in NHL

Vancouver · Der Saisonstart in die NHL ging für die meisten deutschen Profis so richtig daneben. Am schlimmsten erwischte es Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers.

12.10.2023, 07:19 Uhr

Vancouvers Tyler Myers (M) und Evander Kane von den Edmonton Oilers kämpfen um den Puck. Foto: DARRYL DYCK/The Canadian Press/AP/dpa

NHL-Star Leon Draisaitl hat zum Saisonstart mit den Edmonton Oilers eine heftige Niederlage kassiert. Bei den Vancouver Canucks unterlag der Kölner Eishockey-Profi mit seinem Team 1:7. Draisaitls erstes Saisontor zum zwischenzeitlichen 1:4 konnte die einseitige Partie nicht groß verändern. Zuvor verlor Tim Stützle mit den Ottawa Senators im ersten Saisonspiel 3:5 bei den Carolina Hurricanes. Der Nationalspieler sorgte im Schlussdrittel für das zwischenzeitliche 3:3, doch am Ende feierten die Fans der Gastgeber. Auch Lukas Reichel ging mit seinen Teamkollegen als Verlierer vom Eis. Der Angreifer unterlag mit den Chicago Blackhawks den Boston Bruins 1:3. © dpa-infocom, dpa:231012-99-534759/2

(dpa)