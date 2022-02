Winterspiele in Peking : Trotz Führung: Lena Dürr verpasst Slalom-Medaille

Yanqing Als Führende startete Lena Dürr in den zweiten Lauf des Olympia-Slaloms. Die Chance war groß, als vierte Deutsche Gold im Torlauf zu gewinnen. Doch mit einer Medaille wurde es nichts.

„Jetzt tut es gerade richtig weh, es ist einfach nur bitter“, sagte Dürr in einer ersten Reaktion im ZDF. Wenig später wirkte sie etwas gefasster und sagte: „Es war so unfassbar knapp, das ärgert mich jetzt am allermeisten. Wenn es klar ist und man wirklich weit weg ist von denen, dann ist es leichter zu verarbeiten.“ Gold ging an die Slowakin Petra Vlhova, die nach dem ersten Durchgang noch auf Platz acht gelegen hatte. Silber gewann Katharina Liensberger aus Österreich. Auf Vlhova hatte Dürr 19 Hundertstelsekunden Rückstand. Emma Aicher als zweite deutsche Starterin kam auf Platz 18.