Bundesliga am Sonntag : Trotz Negativserie am Main: BVB will Höhenflug fortsetzen

Trotz Negativserie am Main: BVB will Höhenflug fortsetzen

Bundesliga am Sonntag

Mats Hummels will mit dem BVB auch in Frankfurt jubeln. Foto: Bernd Thissen.

Dortmund Nach den Gala-Auftritten gegen Bayer Leverkusen und den FC Barcelona will Borussia Dortmund seine Festspiel-Tage fortsetzen.

Nächster Gegner am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) ist allerdings Eintracht Frankfurt, bei dem der letzte BVB-Erfolg in der Bundesliga zuletzt vor sechs Jahren gelang. Drei Niederlagen und zwei Remis - mehr gab es seitdem in der Commerzbank-Arena nicht zu holen. Darum warnte BVB-Sportdirektor Michael Zorc: „Frankfurt ist ein richtiger Härtetest für uns.“