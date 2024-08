Tennis in Cincinnati Trotz Niederlage: Zverev bereit für die US Open

Die US Open in New York beginnen am kommenden Montag. Für Zverev wird es der nächste Anlauf, sich den Traum von einem Grand-Slam-Titel zu erfüllen. 2020 war der gebürtige Hamburger in der pulsierenden Millionen-Metropole schon einmal ganz nah dran, verlor in einem denkwürdigen Finale aber nach 2:0-Satz-Führung noch gegen seinen österreichischen Kumpel Dominic Thiem.