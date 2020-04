Coronavirus-Pandemie : Trump: So schnell wie möglich wieder Profisport in den USA

Trump: So schnell wie möglich wieder Profisport in den USA

Washington US-Präsident Donald Trump hofft auf eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den großen amerikanischen Ligen. Das erklärte Trump nach einer Telefonkonferenz mit den Liga-Chefs und weiteren Verantwortlichen aus dem Profisport in Washington.

„Ich möchte die Fans zurück in den Arenen. Sobald wir bereit sind“, sagte Trump danach. „Ich kann Ihnen kein Datum nennen, aber ich denke, das wird eher früher als später sein“, ergänzte der US-Präsident.

Der Spielbetrieb in der Basketball-Liga NBA und der Eishockey-Liga NHL ist wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit unterbrochen, der Saisonstart der Baseball-Liga MLB und der Fußball-Liga MLS ist verschoben. Trump habe in der Telefonkonferenz erklärt, er denke, dass die Football-Liga NFL ihre neue Saison wie üblich im September beginnen könne, berichtete der US-Sender ESPN. Auch NFL-Chef Roger Goodell hatte an dem Gespräch teilgenommen.