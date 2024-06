Tennis Tsitsipas bei French Open: „Mit Liebe“ ins Verderben?

Am Montag strich der griechische Tennisstar zum Leidwesen der Fans zumindest das am Nachmittag angesetzte Mixed-Doppel mit seiner spanischen Freundin Paula Badosa. Mit Bruder Petros trat der Weltranglisten-Neunte aber im Herren-Doppel zur zweiten Runde an - und das einen Tag vor seinem Viertelfinalmatch gegen den Spanier Carlos Alcaraz. „Das macht keiner außer Tsitsipas“, sagte Becker kopfschüttelnd: „Der ist schlecht beraten, sorry!“