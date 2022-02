Winterspiele in Peking : Überwältigte Zweite: Frohnatur Althaus und ihre Serie

Zhangjiakou Sechs Meter fehlten in Pyeongchang, 25 Zentimeter in Seefeld und nun 1,1 Meter: Irgendwie soll es nicht sein mit einem Einzeltitel für Katharina Althaus. Über eine Frau, die zweite Plätze einsammelt wie einst Bayer Leverkusen und trotzdem strahlt wie eine Siegerin.

Gefühle im Gefrierschrank

Erleichterung nach tubulenten Stunden

Es folgten ein Interviewmarathon, eine Pressekonferenz im gerammelt vollen Mediensaal, TV-Auftritte und eine Überraschung des Teams, das sie bei der nächtlichen Rückkehr begrüßte und feierte. Am nächsten Morgen wirkte Althaus bei einer Medienrunde fast erleichtert, all das schon hinter sich zu haben. „Ich war froh, dass ich nur eine Frage in der Pressekonferenz hatte“, sagte Althaus, die schon bei Olympia in Pyeongchang 2018 und der WM in Seefeld 2019 Silber holte. So viel Trubel wie am Samstag war die Leistungsträgerin aus Oberstdorf schon gar nicht mehr gewohnt.