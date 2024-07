Tennis Ungefährdeter Sieg: Zverev spielt um Wimbledon-Achtelfinale

Mit einem eindrucksvollen Sieg ist Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev in Wimbledon in die dritte Runde eingezogen. Der French-Open-Finalist ließ dem US-Amerikaner Marcos Giron beim Rasenklassiker an der Londoner Church Road keine Chance. 6:2, 6:1, 6:4 hieß es nach einer relativ einseitigen Partie auf dem zweitgrößten Wimbledon-Court. „Ich habe mich sehr wohl gefühlt auf dem Court“, sagte Zverev. Er sei froh, das Match in drei Sätzen beendet zu haben