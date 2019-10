Europa League : Ungeschlagen, aber unzufrieden: Wolfsburg schmerzt Remis

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg ist in der neuen Fußball-Saison immer noch ungeschlagen, doch zufrieden war damit am Donnerstagabend niemand.

Zu sehr schmerzte die Grün-Weißen das späte und unnötige 2:2 (2:1) in der Europa League bei KAA Gent in Belgien, durch das der VfL einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase verpasste. „Wir nehmen den Punkt mit, aber trauern dem verpassten Sieg nach“, brachte Coach Oliver Glasner die Stimmungslage auf den Punkt. In der Staffel I liegen Wolfsburg und Gent zur Halbzeit der Gruppenphase mit je fünf Punkten weiter an der Spitze.

Und so mussten die in allen drei Wettbewerben weiter ungeschlagenen Wolfsburger die Partie in Belgien als weiteren Schritt in ihrem Lernprozess verbuchen. Lange Zeit, sich über die verpasste Chance zu ärgern, haben sie nicht. Schon am Sonntag geht es in der Bundesliga gegen den FC Augsburg mit Ex-Coach Martin Schmidt weiter. Drei Tage später kommt RB Leipzig in der zweiten Runde des DFB-Pokals in die VW-Stadt.