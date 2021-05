DEL : Ungewöhnliche Eisbären-Titel-Party: „Mit Abstand“

Berlin Die Eisbären Berlin hatten vor der Saison nicht viele auf der Rechnung. Am Ende einer ungewöhnlichen Corona-Saison steht aber der achte Titel des einstigen Serienmeisters. Glücklich war das nicht.

Nach der achten deutschen Meisterschaft des ehemaligen Serien-Champions der DEL fehlte vieles von dem, was eine Titelparty in normalen Zeiten ausmacht. Wie schon in der gesamten Saison, die in einem völlig ungewohnten Format ausgetragen worden war, fehlten unter anderem die Fans am Freitagabend auf den Rängen. „Es war eine ganz aufregende Saison“, sagte Noebels zu den Umständen der Spielzeit, deren Start im vergangenen Jahr zweimal verschoben worden war.