Davis Cup : Unterstützt von Becker: Zverev schafft Ausgleich

Trier Das deutsche Davis-Cup-Team hat weiter alle Chancen auf das Weiterkommen. Olympiasieger Zverev überzeugt und macht die Niederlage von Otte wett. Den größten Jubel gibt es aber für Becker.

Am Samstag steht zunächst das Doppel an, für das auf deutscher Seite Andreas Mies und Tim Pütz vorgesehen sind. Danach trifft Zverev auf Hüsler, ehe sich zum Abschluss Otte und Wawrinka gegenüberstehen. Allerdings können die Teamchefs jeweils bis kurz vor Spielbeginn noch Änderungen vornehmen.

Zverev in deutlich verbesserter Form

„Ich bin unfassbar stolz, dass ich hier auf dem Platz stehe. Das ist, was der Davis Cup ist“, sagte Zverev nach seiner überzeugenden Vorstellung zu der tollen Stimmung in der Halle. „Hoffentlich können wir in Zukunft auch wieder Halbfinals und Finals vor heimischem Publikum spielen“, sagte Zverev mit Blick auf mögliche Reformen im traditionsreichen Teamwettbewerb.

Otte konnte nur in einem Satz überzeugen

Becker war Ende April von einem Gericht in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. Er war Mitte Dezember - nach 231 Tagen hinter Gittern - freigekommen. In Trier will der dreimalige Wimbledonsieger auch Gespräche mit dem Deutschen Tennis Bund über eine mögliche Zusammenarbeit in der Zukunft führen.