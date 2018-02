später lesen Wie 2014 in Sotschi US-Freestyler Wise gewinnt Olympia-Gold in Halfpipe FOTO: Angelika Warmuth FOTO: Angelika Warmuth Teilen

Twittern

Teilen



Mit seinem letzten Versuch hat Ski-Freestyler David Wise zum zweiten Mal Olympia-Gold in der Halfpipe geholt. Nach zwei verpatzten Versuchen bekam der US-Amerikaner 97,2 Punkte und triumphierte in Pyeongchang wie schon in Sotschi 2014. dpa