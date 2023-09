Tennis US Open: Djokovic stoppt Jungstar Shelton, erreicht Finale

Topfavorit Novak Djokovic hat zum zehnten Mal das Endspiel bei den US Open erreicht und darf auf seinen 24. Grand-Slam-Titel hoffen. Der 36-jährige Serbe gewann das Halbfinale gegen den 16 Jahre jüngeren Ben Shelton am Freitag mit 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) und beendete nach dem Sieg über Taylor Fritz die Titelhoffnungen des zweiten Amerikaners in Serie.