Eishockey-Weltmeisterschaft : Verpasster WM-Gruppensieg - Söderholm mit Schiri-Frust

Helsinki Auch angesichts einiger zweifelhafter Schiedsrichter-Entscheidungen verpassen die deutschen Eishockey-Cracks bei der WM nur knapp den Vorrundensieg. Dennoch gibt es einen Punkterekord.

Trotz eines Punkterekords in der Vorrunde und des starken Abschneidens als Gruppenzweiter war Bundestrainer Toni Söderholm nach dem unglücklichen 3:4 (2:1, 0:2, 1:0) nach Penaltyschießen gegen die Schweiz außer sich. „Das ist nicht entschuldbar“, schimpfte Söderholm in Richtung des Schiedsrichtergespanns nach deren „katastrophalen Entscheidungen“, die der Bundestrainer bei Sport1 anprangerte.

Viertelfinale am Donnerstag

Der 44 Jahre alte Finne war zwar stolz angesichts des starken Spiels und der Moral seiner Mannschaft gegen den souveränen Gruppensieger und WM-Mitfavoriten, doch sah sich Söderholm um einen Sieg in regulärer Spielzeit und damit den Gruppensieg gebracht. Stattdessen spielt die Schweiz als Erster der Gruppe A am Donnerstag im Viertelfinale gegen die USA. Deutschlands Gegner stand am Nachmittag noch nicht fest und wurde erst im direkten Duell zwischen Gastgeber und Olympiasieger Finnland und Tschechien ermittelt.

In einem hochklassigen Duell der Erzrivalen schossen Kai Wissmann (12. Minute) von den Eisbären und Stefan Loibl (16.) und Matthias Plachta (48.) von den Adler Mannheim die deutschen Tore in der regulären Spielzeit. Für die favorisierten Schweizer mit sieben NHL-Cracks waren Andres Ambühl (2.) bei seiner 17. WM-Teilnahme, Pius Suter (22.) und Denis Malgin (39.) in den 60 Minuten erfolgreich gewesen. Die Schweiz musste erstmals bei dieser WM überhaupt in die Verlängerung, in der keine Tore fielen. Im Penaltyschießen waren Nico Hischier und Damien Riat erfolgreich, für Deutschland traf niemand.