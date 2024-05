Tennis Verpatzter Start, starkes Finish: Zverev im Finale von Rom

„Das ist so ein Match, das du nur verlieren kannst. Deswegen ist es natürlich mental nicht einfach. Aber ich war schon in dieser Situation, es ist nicht das erste Mal für mich. Ich weiß, was zu tun ist, das hat mir geholfen“, sagte Zverev bei Sky und ergänzte mit Blick auf das Finale: „Wenn ich mein Spiel spiele und ich mich auf mich konzentrieren, dann weiß ich, was zu tun ist und dass ich eine gute Chance habe.“