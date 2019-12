Weltcup in Frankreich : Vier deutsche Biathleten beim Bö-Sieg in den Top-Elf

Vier deutsche Biathleten beim Bö-Sieg in den Top-Elf

Weltcup in Frankreich

Le Grand-Bornand Die deutschen Biathleten haben in der letzten Weltcup-Verfolgung des Jahres eine starke Leistung gezeigt und sind im französischen Le Grand-Bornad zu viert unter die ersten Elf gelaufen.

Johannes Kühn musste nach dem vierten Schießen viermal in die Strafrunde und beendete das 12,5-Kilometer-Rennen auf Rang 23. Der Norweger Bö gewann in 30:07,09 Minuten vor dem Franzosen Quentin Fillon Maillet und seinem Landsmann Vetle Christiansen. Doll als bester Deutscher lag 1:23,8 Minuten zurück - die deutschen Skijäger überzeugten vor allem in der Loipe.