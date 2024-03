Radsport Vingegaard holt Gesamtsieg bei Tirreno-Adriatico

Den Sieg auf der siebten und letzten Etappe über 154 Kilometer mit Start und Ziel in San Benedetto del Tronto gewann am Sonntag der Italiener Jonathan Milan. Aus deutscher Sicht zeigte Rundfahrt-Hoffnung Lennard Kämna am Samstag mit Platz sieben bei der Bergankunft zum Monte Petrano hinauf eine gute Vorstellung und sicherte sich damit einen Top-Ten-Platz in der Gesamtwertung. Kämna bringt sich für den Giro d'Italia in Form, wo er wieder auf Gesamtwertung fährt.