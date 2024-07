Tour de France Vingegaard und die Unruhe vor der letzten Tour-Woche

Doch spätestens mit den Erkenntnissen der Königsetappe und den beiden schmerzhaften Pleiten gegen Pogacar in den Pyrenäen rückte die Titelverteidigung in weite Ferne. Vingegaard kam knapp eine Minute nach Pogacar auf dem Plateau de Beille an, liegt in der Gesamtwertung etwas mehr als drei Minuten hinter seinem Kontrahenten im Gelben Trikot.