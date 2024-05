Radsport Vingegaard zurück auf dem Rad: Hoffen auf die Tour-Teilnahme

Die Tour beginnt am 29. Juni in Florenz. Über eine Teilnahme von Vingegaard wird von seinem Team noch final entschieden. Die Situation erinnert ein wenig an die seines großen Rivalen Tadej Pogacar im vergangenen Jahr. Der Slowene hatte sich beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich Ende April das Kahnbein gebrochen und konnte danach mehrere Wochen nur auf dem Rollentrainer trainieren. In der Schlusswoche der Tour ging Pogacar dann die Kraft aus, Vingegaard entschied im Zeitfahren und auf der Königsetappe nach Courchevel das Rennen für sich.