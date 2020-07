DTB-Turniere : Vizepräsident Hordorff mit Tennisserie zufrieden

Versmold DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff hat zum Abschluss der Tennisserie des Verbandes ein positives Fazit gezogen. „Ich denke, die Serie hat ihren Zweck erfüllt. Es war die richtige Aktion zur richtigen Zeit“, sagte Hordorff der Deutschen Presse-Agentur.

Der Deutsche Tennis Bund hatte Anfang Juni eine mehrwöchige Turnierserie ins Leben gerufen, um deutschen Tennisprofis in Zeiten der Corona-Krise Matchpraxis und ein paar Einnahmen zu ermöglichen. Die weltweite Tennis-Tour pausiert seit Mitte März.

„Die Resonanz bei Spielern und Veranstaltern war sehr positiv“, sagte Hordorff. Bei den Herren sicherte sich Yannick Hanfmann den Titel. Bei den Damen stehen sich im Endspiel an diesem Sonntag in Versmold Anna Zaja und Tamara Korpatsch gegenüber. In Anna-Lena Friedsam und Laura Siegemund mussten die beiden bekanntesten Spielerinnen passen.