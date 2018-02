später lesen Weltcup in Garmisch Vonn bei 80. Weltcup-Sieg zwischen Freude und Trauer FOTO: Dido Lutz FOTO: Dido Lutz Teilen

US-Alpinstar Lindsey Vonn hat bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen ihren 80. Weltcupsieg geschafft. Die 33-Jährige war in 1:12,84 Minuten zwei Hundertstelsekunden schneller als die Italienerin Sofia Goggia. Es war Vonns dritter Sieg in Serie auf der Kandahar. Von Marc Zeilhofer, dpa