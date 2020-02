Neuer Tabellenführer : Vor Top-Duell mit Leipzig: Bayern grüßen von der Spitze

Mainz/München Der FC Bayern steht in der Tabelle wieder dort, wo er nach seinem Verständnis hingehört - ganz oben. Nach sechs Siegen in Serie fühlt sich der Branchenprimus für den Liga-Gipfel gegen RB Leipzig bestens gerüstet.

Unter Trainer Hansi Flick hat sich das im Herbst verloren gegangene „Mia-san-Mia“-Gefühl an der Säbener Straße wieder eingestellt. Sechs Siege in Serie sind Ausdruck der Stärke des deutschen Rekordmeisters, dem in Mainz eine halbstündige Gala-Vorstellung mit Toren von Robert Lewandowski (8. Minute), Thomas Müller (14.) und Thiago (26.) zum ungefährdeten Erfolg genügte. „Wenn alle gemeinsam als Team arbeiten, haben wir so viel Qualität wie kaum eine andere Mannschaft in der Bundesliga“, sagte Flick. Es klang fast wie eine Drohung in Richtung Leipzig.