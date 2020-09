107. Frankreich-Rundfahrt : Vorjahressieger Bernal beendet Tour de France vorzeitig

Grenoble Vorjahressieger Egan Bernal ist aus der 107. Tour de France ausgestiegen. Kurz vor dem Start zur Königsetappe in Grenoble teilte sein Team Ineos den Verzicht des 23 Jahre alten Kolumbianers mit.

Vor der 17. Etappe von Grenoble nach Meribel Col de la Loze lag er in der Gesamtwertung als 16. knapp über 19 Minuten hinter dem Führenden Primož Roglic aus Slowenien. Am Sonntag war er auf dem 15. Teilstück eingebrochen und hatte alle Chancen eingebüßt. Beim Sieg am Dienstag des Bremers Lennard Kämna auf der 16. Etappe fiel er noch weiter zurück.