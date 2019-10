EM-Qualifikation : „Vorsichtsmaßnahme“: Gnabry nicht in Startelf

Hat vom Bundestrainer eine Stammplatz-Garantie erhalten: Serge Gnabry. Foto: Bernd Thissen/dpa.

Tallinn Bayern-Stürmer Serge Gnabry steht im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft am heutigen Abend gegen Estland in Tallinn nicht in der Startelf.

Der 24 Jahre alte Angreifer vom deutschen Fußball-Rekordmeister aus München habe muskuläre Probleme. Seine Nichtberücksichtigung für die erste Elf sei eine „Vorsichtsmaßnahme“, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag mit. Zuerst hatte die „Bild“ über die Personalie berichtet. Bundestrainer Joachim Löw hatte Gnabry erst vor kurzem eine Stammplatz-Garantie erteilt.