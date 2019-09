DEL : Votum für Mannheim: Meister als DEL-Topfavorit vor München

Stuttgart Mannheims Meistertrainer Pavel Gross kann noch so die Konkurrenz loben - seine Adler dürften die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga doch wieder dominieren.

Zumindest sprechen sich fast alle Clubs für den Titelträger als klaren Top-Favoriten aus. Eindeutig fällt in einer dpa-Umfrage das Votum für die Mannheimer vor dem EHC Red Bull München aus.

Wenn an diesem Freitag (19.30 Uhr) mit den ersten Bullys die Sommerpause endet, werden sich viele Augen auf den ersten Auftritt der Mannheimer bei den Nürnberg Ice Tigers richten. In der vergangenen Spielzeit stellten die Adler in der Hauptrunde einen Punkterekord auf und beendeten im Playoff-Finale mit einem verdienten Finalerfolg über München die dreijährige Titel-Ära des Rivalen.