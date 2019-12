Urteil am Montag : Wada entscheidet über harte Strafen für Russland

Frankfurt/Main Das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur wird am Montag in Lausanne entscheiden, ob Russland für vier Jahre weitgehend aus dem Weltsport verbannt wird. Damit ist der Fall wohl nicht abgeschlossen.

„Wenn solche Machenschaften aufgedeckt und belegt sind, sollte man konsequent diejenigen ausschließen, die es zugelassen, unterstützt und gemacht haben“, forderte Horst Seehofer. Wenn das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur am Montag in Lausanne die von der Prüfkommission CRC empfohlenen Sanktionen bestätigt, wird Russland die nächsten vier Jahre im Weltsport im Abseits stehen.

„Der Weg ist bereitet und gut. Die Rest-Skepsis bleibt“, sagte Lars Mortsiefer, Vorstand der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Das CRC habe sich viele Gedanken gemacht und das an Sanktionen empfohlen, was das Regelwerk hergebe: „Das ist hart und in vielen Dingen passend, aber der Pferdefuß ist: Wenn es dann auch so umgesetzt wird.“