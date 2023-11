NBA Wagners gewinnen mit Magic klar gegen Schröders Raptors

Zum Einzug in die K.-o.-Runde des erstmals ausgetragenen Turniers muss eine Mannschaft eine der sechs Gruppen gewinnen oder sich eine der beiden Wildcards sichern. Die gehen an die beiden besten Gruppenzweiten. Um die Chancen auf die nächste Runde zu erhalten, müssen die Magic am Freitag die bislang im Turnier noch ungeschlagenen Boston Celtics bezwingen. Die Spiele zählen auch zur Hauptrunde in der Liga.