NBA Warriors gewinnen trotz 40 James-Punkten bei Lakers

Vier Wochen vor dem Ende der regulären Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben die Golden State Warriors einen wichtigen Sieg bei den Los Angeles Lakers errungen. Die Warriors gewannen 128:121 (67:66) und überholten die Lakers damit in der Tabelle. Aktuell liegen sie auf Rang neun und hätten damit ein Heimspiel gegen die Lakers im Play-in-Turnier der NBA für die Playoffs. Dahinter lauern die Houston Rockets, die beim 117:103 gegen die Cleveland Cavaliers ihren fünften Sieg in Serie holten.