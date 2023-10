American Football Was es zum NFL-Doppelpack in Frankfurt zu wissen gibt

RTL und DAZN haben jeweils die Rechte und übertragen die sogenannten Frankfurt-Games. Die Partien treten dabei jeweils in direkte Konkurrenz zu Partien der Fußball-Bundesliga, die am Sonntag auch bei DAZN zu sehen sind. Um an zwei Sonntagen während der Saison in einem Fußballstadion spielen zu können, musste die NFL sowohl die Deutsche Fußball Liga (DFL) als auch die Europäische Fußball-Union UEFA darum bitten, den entsprechenden Spielplan von Eintracht Frankfurt anzupassen.