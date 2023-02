Ski alpin : Weidle enttäuscht in WM-Abfahrt - Flury holt Gold

Méribel Die deutsche Hoffnungsträgerin Kira Weidle hat die erhoffte Top-Platzierung in der Abfahrt der alpinen Ski-Weltmeisterschaften verpasst. Die Starnbergerin belegte im französischen Méribel Rang acht.

Topfavoritin Sofia Goggia fädelte an einem Tor ein und verhinderte gerade so noch einen Sturz, schied aber aus. 2021 bei ihrem Heimspiel in Cortina hatte die Italienerin verletzt gefehlt. Die Olympiasiegerin von 2018 und im Weltcup dominierende Abfahrerin der vergangenen Jahre wartet damit weiter auf die erste WM-Medaille in ihrer Spezialdisziplin.