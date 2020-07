Comeback von „Iron Mike“ : „Weil ich es kann“: Skandalboxer Mike Tyson kehrt zurück

Los Angeles In einem Showkampf der Box-Veteranen kehrt „Iron Mike“ Tyson gegen Roy Jones Jr. zurück in den Ring. Zweifel und Kritik wischt der einstige Skandalboxer beiseite. Für die Macher des Spektakels geht es wohl eher nicht um den Sport.

Als Großmaul ist Mike Tyson noch immer in der Form seiner besten Tage. Die Zweifel an seinem Comeback nach 15 Jahren Ringpause wischte der einstige Box-Superstar mit ein paar deftigen Sprüchen beiseite.

Am 12. September steigen die beiden Veteranen wohl in Kalifornien für acht Runden in den Ring und wollen der Welt beweisen, dass sie es noch immer drauf haben. Bei der Vertragsunterzeichnung per Videokonferenz rauchte Tyson angeblich einen Joint.