Skispringen Wellinger nach Triumph in Willingen: „Akku ist voll“

„Es ist alles möglich. Wir haben jetzt gerade mal ein bisschen über die Halbzeit. Wichtig ist, dass ich so Ski springe wie heute, das ist mir gestern nicht gelungen“, sagte Wellinger mit Blick auf den Gesamtweltcup. Die nächste Chance dafür hat er schon am kommenden Wochenende. Dann stehen in Lake Placid in den USA drei Wettkämpfe an.