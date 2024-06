French Open „Welt geht nicht zu Ende“: Zverev zwischen Frust und Stolz

Am Tag nach der dramatischen Final-Niederlage bei den French Open gegen den spanischen Jungstar Carlos Alcaraz (21) wollte der 27-Jährige zunächst in die Schweiz zu einem Sponsorentermin und dann nach Berlin fliegen. „Weil ich dort eine sehr wichtige Person treffen möchte, was ich nach Turnieren immer tue“, verriet Zverev. Auch wenn Lebensgefährtin Sophia Thomalla in der Hauptstadt wohnt und am Montag von einem TV-Dreh in Thailand zurückerwartet wird, dürfte jemand anderes gemeint sein: Tochter Mayla (3).