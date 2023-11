NBA Weltmeister Theis überragt bei zweitem Sieg mit Clippers

„Es macht so viel Spaß mit vier zukünftigen Hall-of-Fame-Leuten in der gleichen Mannschaft zu spielen. Zu gewinnen macht dann noch mal mehr Spaß“, wurde Theis von „Sports Illustrated“ zitiert. „Die Würfe sind mir egal. Ich stelle Blocks und mache die Jungs frei.“ Theis war in der vergangenen Woche von den Indiana Pacers entlassen worden, dort hatte er nur einmal gespielt in dieser Saison.