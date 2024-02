Wintersport Weltmeisterin Nolte gewinnt Monobob-Weltcup

„Ich bin sehr zufrieden, dass ich das mit den Bedingungen hier gut umsetzen konnte und dass es mit dem Monobob in die richtige Richtung geht“, sagte Nolte, die mit ihrem ersten Saisonsieg in dieser Disziplin mit 1355 Zählern näher an die Gesamtführende Buckwitz (1468) heranrückt. Das Weltcupfinale ist Mitte März in Lake Placid. „Versöhnliches Ende, zweimal nicht so gut aus der neun rausgekommen. Die Gerade ist beim Mono besonders wichtig, die habe ich zweimal nicht getroffen“, meinte Buckwitz.