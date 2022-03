Tennis : Weltranglistenerste Ashleigh Barty verkündet Karriereende

Sydney In ihrer australischen Heimat ist Ash Barty eine Heldin. Jetzt zieht sie sich ganz plötzlich vom Tennis zurück.

„Heute ist ein schwieriger Tag voller Emotionen für mich, während ich meinen Abschied vom Tennis verkünde“, schrieb die 25-jährige Australierin auf Instagram. „Ich bin so dankbar für alles, was mir dieser Sport gegeben hat, und verabschiede mich stolz und erfüllt. Vielen Dank an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben.“