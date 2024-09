Draisaitls NHL-Top-Vertrag Weltweiter Top-Verdiener Draisaitl unter dem Radar

„Es ist jetzt an mir, davon etwas zurückzugeben“, sagte Draisaitl nach der Bekanntgabe des zumindest für NHL-Verhältnisse bemerkenswerten Deals am Dienstag (Ortszeit). Der Sohn des früheren Nationalstürmers Peter Draisaitl war - recht untypisch für einen Kölner - nie ein Mann großer Sprüche und wird dies wohl auch nie mehr werden. Der skandalfreie Draisaitl ist mit unfassbarem Talent gesegnet, arbeitet aber in der Sommerpause Jahr für Jahr lieber hart an seinen Fähigkeiten als seine Popularität in Deutschland zu steigern. Denn hierzulande läuft er zumindest in der Öffentlichkeit nach wie vor etwas unter dem Radar.