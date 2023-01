Radsport : „Werde nicht jünger“: Buchmann glaubt noch an Tour-Podium

Palma de Mallorca Emanuel Buchmann galt einst als Podiumskandidat bei der Tour de France. Seit seinem vierten Platz 2019 läuft beim Kletterspezialisten nichts mehr zusammen. 2023 will er wieder angreifen.

„Jünger werde ich nicht. Jetzt steht auch schon die 3 vorne bei mir. Ein paar Jahre werde ich noch haben, aber es ist nicht mehr so wie mit 25 oder 26, als man gesagt hat, dass man noch zehn Jahre auf Top-Niveau hat“, sagte Buchmann, der am Mittwoch auf Mallorca in die Saison startet, jüngst in einer Medienrunde.