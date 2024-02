NBA Wichtiger Sieg für Golden State Warriors vor All-Star-Pause

Die Golden State Warriors haben vor der All-Star-Pause in der NBA einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze gegen einen direkten Konkurrenten eingefahren. Das Team um Superstar Stephen Curry setzte sich mit 140:137 (84:71) bei den Utah Jazz durch. Auf dem zehnten Platz in der Western Conference darf sich der Meister von 2022 zumindest weiter Hoffnungen auf die Playoffs machen. Die Utah Jazz als Elfter würden die Endrunde in der nordamerikanischen Basketballliga verpassen.