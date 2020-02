Bahnrad-WM : „Wie im Traum“: Sprint-Königin Hinze wie einst Vogel

Goldmädchen: Emma Hinze feiert ihre zweite Goldmedaille bei der Bahnrad-WM in Berlin. Foto: Sebastian Gollnow/dpa.

Berlin Deutschland hat nach dem Ende der Ära Kristina Vogel einen neuen Bahnrad-Star. Die erst 22 Jahre alte Sprinterin Emma Hinze gewinnt bei der Heim-WM in Berlin zwei Goldmedaillen, am Sonntag winkt im Keirin gar das Triple. Vogel ist begeistert - und sieht Parallelen.

Der Ratschlag kam von Weltmeisterin zu Weltmeisterin. „Genieß es. Bleib auf der Wolke, auf der man gerade schwebt“, sagte Kristina Vogel und nahm den neuen deutschen Bahnrad-Star Emma Hinze in den Arm.

Zwei Jahre nach dem unfreiwilligen Karriereende der zweimaligen Olympiasiegerin und Rekord-Weltmeisterin hat die erst 22-Jährige das schwere Erbe mit zwei Goldmedaillen bei der Heim-WM in Berlin angetreten.

Erst der Sieg mit der Mannschaft, dann der souveräne Erfolg in der Königsdisziplin Sprint. „Das ist alles wie im Traum. Ich bin so im Tunnel. Wenn man hier rumrollt und alle schreien 'Emma, Emma', das beflügelt einen“, sagte die gebürtige Hildesheimerin und kann am Sonntag im Keirin sogar das Triple perfekt machen. Das war zuletzt 2014 Vogel gelungen, die seit ihrem schlimmen Trainingsunfall 2018 im Rollstuhl sitzt.