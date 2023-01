Australian Open : „Wie Real“: Tennisstar Djokovic weiter hungrig auf Titel

eMelbourne Nach dem Australian-Open-Sieg peilt Novak Djokovic Rekorde für die Ewigkeit an. An seine Rivalen Nadal und Alcaraz schickt er eine Kampfansage. Sein Start bei den US-Turnieren ist aber gefährdet.

Das dürfte auch schon eine Kampfansage an Rafael Nadal und Carlos Alcaraz gewesen sein, die sich bei den French Open in vier Monaten auf Sand große Hoffnungen auf den Titel machen. Beide Spanier hatte Djokovic in Melbourne geschlagen, ohne gegen sie angetreten zu sein: Den verletzt abwesenden Alcaraz löste der 35-Jährige als Nummer eins der Welt ab, mit dem in der zweiten Runde verletzt ausgeschiedenen Nadal zog er nach Grand-Slam-Triumphen gleich.