Tennis : „Wie zu Hause“: Djokovic für 92. Titel gefeiert

Adelaide 2022 musste Novak Djokovic Australien wegen fehlender Impfung verlassen. Bei der Rückkehr wird er für den 92. Titel umjubelt und startet in die Australian Open als Topfavorit. Ein Konkurrent sagt ab.

Novak Djokovic hielt sich den Zeigefinger an sein rechtes Ohr, genoss den Jubel der Fans und verteilte Handküsse ans Publikum. Knapp ein Jahr nach seiner Ausweisung wegen fehlender Corona-Impfung feierte der Tennis-Superstar in Australien seinen 92. Titel und unterstrich kurz vor Start des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres seine Topform.

Nach kräftezehrenden 3:09 Stunden und einem abgewehrten Matchball tippte sich Djokovic immer wieder an die Stirn. Die Botschaft: Dank seiner mentalen Stärke ist die langjährige Nummer eins der Welt Down Under nach dem Einreise-Wirbel des Vorjahres auf der Höhe seines Könnens. Und startet nach der Absage des spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz als großer Topfavorit bei den Australian Open in einer Woche.