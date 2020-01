Weltcup in Innsbruck : Wieder Double für Friedrich - Erster Sieg für Jamanka

Innsbruck-Igls Fünf Wochen vor der Heim-WM dominiert Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich den Bob-Weltcup. Zugleich kritisiert er die Konkurrenz. In Innsbruck-Igls gewann er sein zweites Double hintereinander. Für Olympiasiegerin Jamanka war der erste Saisonsieg wie eine Erlösung.

Eine Woche nach seinem Doppelsieg in La Plagne gewann der 29-jährige Pilot vom BSC Sachsen Oberbärenburg auch in Innsbruck-Igls beide Rennen. Mit seiner Crew Candy Bauer, Martin Grothkopp und Alexander Schüller setzte er sich im Vierer am Sonntag mit 0,33 Sekunden Vorsprung vor Europameister Johannes Lochner durch, der für den BS Solitude Stuttgart fährt.

„Schade, dass die Konkurrenz so einen kleinen Hänger in dieser Woche hatte. Ich hoffe, spätestens in Königssee und dann eine Woche später in St. Moritz kommen die anderen Teams mit den besten Startzeiten wieder zurück“, kritisierte Friedrich die fehlende Gegenwehr der anderen Nationen.