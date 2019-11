Ex-Profi : Wiedersehen mit Kerber: Schüttler wird Fed-Cup-Coach

Hamburg Ein halbes Jahr nach ihrer Trennung treffen Angelique Kerber und Ex-Coach Rainer Schüttler in neuer Konstellation wieder aufeinander. Der Korbacher wird Chefcoach der deutschen Tennis-Damen.

Der 43 Jahre alte Korbacher tritt die Nachfolge von Jens Gerlach an, der künftig als Trainer von Julia Görges tätig sein wird. In seiner neuen Funktion trifft Schüttler wieder auf Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber. Die Kielerin und Schüttler hatten ihre Zusammenarbeit nach nur rund einem halben Jahr im Anschluss an Kerbers enttäuschendes Zweitrunden-Aus in Wimbledon im Juli beendet.

Schüttler erhält einen Vertrag für 2020 und gibt sein Debüt in neuer Funktion beim Auswärtsspiel in Brasilien am 7. und 8. Februar. Die deutschen Damen hatten sich durch den Klassenerhalt in der mittlerweile reformierten Weltgruppe den Platz in der Qualifikationsrunde Anfang 2020 gesichert und streben in Brasilien den Einzug in die neu geschaffene Endrunde Ende April in Budapest an.