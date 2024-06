Tennis Wimbledon ohne Tennisstar Nadal

Beim olympischen Tennisturnier im Stade Roland Garros, in dem Nadal 14 French-Open-Titel feierte, will der Ausnahmekönner im Einzel und im Doppel mit Carlos Alcaraz antreten. Die olympischen Tennis-Wettbewerbe beginnen am 27. Juli. Der Rasen-Klassiker in Wimbledon wird vom 1. bis 14. Juli ausgetragen.