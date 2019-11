Olympia in Deutschland : Winterspiele 2030: Initiative stellt Idee vor

Leipzig Olympische Winterspiele 2030 in Deutschland? Eine private Initiative will die Spiele nach Thüringen, Sachsen und Bayern holen. Der DOSB zeigte sich überrascht.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sei laut Helios nun am Zug. „Der Schneeball liegt bei Ihnen. Ich habe gehört, dass es Anfang Dezember in Frankfurt eine große Tagung gibt. Und wenn Alfons Hörmann (Präsident des DOSB, d. Red.) Interesse daran hat, könnten wir unsere Idee dort vorstellen“, sagte Helios. Wettkampfstätten seien in Thüringen, Sachsen und Bayern vorhanden. Die Mitgliederversammlung des DOSB findet am 7. Dezember statt.