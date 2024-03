Tennis „Wirklich schlecht“ - Djokovic stolpert über Lucky Loser

2008 hatte es Djokovic in Miami in drei Sätzen gegen den Südafrikaner Kevin Anderson erwischt, der damals die Nummer 122 der Welt war. Diesmal hieß es in Indian Wells in der 3. Runde gegen den 20-jährigen Nardi nach 2:17 Stunden 4:6, 6:3, 3:6. Für Djokovic war es die erste Niederlage gegen einen nicht in den Top 50 gelisteten Spieler seit 2018. Damals unterlag Djokovic - ebenfalls in Indian Wells - dem seinerzeit 109. der Weltrangliste, dem Japaner Taro Daniel.