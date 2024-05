Eishockey WM-Rekordsieg gegen Lettland: DEB-Team mit Frustbewältigung

Mit dem höchsten WM-Sieg seit 22 Jahren wieder in der Spur: Deutschlands Eishockey-Cracks haben sich bei der Weltmeisterschaft in Tschechien den Frust von der Seele geschossen. Nach dem 8:1 (2:0, 5:1, 1:0) gegen den WM-Dritten Lettland ist Vize-Weltmeister Deutschland wieder voll auf Kurs in Richtung Viertelfinale.