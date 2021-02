Abfahrt in Val di Fassa : WM-Zweite Weidle knapp an Weltcup-Podium vorbei

WM-Zweite Weidle knapp an Weltcup-Podium vorbei

Abfahrt in Val di Fassa

Kira Weidle fuhr bei der Weltcup-Abfahrt in Italien auf den vierten Platz. Foto: Michael Kappeler/dpa

Val di Fassa Knapp zwei Wochen nach ihrem Silber-Coup bei der WM ist Skirennfahrerin Kira Weidle im Weltcup knapp am Podest vorbeigefahren. Die Starnbergerin kam in der Abfahrt von Val di Fassa auf den vierten Platz.

Für Weidle bedeutete Rang vier die beste Platzierung in diesem Weltcup-Winter. Zuvor war sie zweimal Abfahrts-Fünfte geworden. Bei der WM in Cortina d'Ampezzo hatte die 25-Jährige sensationell Silber und den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert.

Gut-Behrami war nach ihren zwei WM-Goldmedaillen abermals nicht zu schlagen und übernahm die Führung im Gesamtweltcup. Vor der zweiten Abfahrt in Val di Fassa am Samstag und dem Super-G am Sonntag (jeweils 11.00 Uhr) löste die Schweizerin die bislang führende Petra Vlhova aus der Slowakei ab.