Fis-Cup : Wo ist eigentlich Skispringer Richard Freitag?

Klingenthal WM-Titel, Weltcupsiege und eine Olympia-Medaille: Richard Freitag war vor ein paar Jahren Deutschlands große Skisprung-Hoffnung. Danach folgte ein steiler Abstieg.

Vor Olympia 2018 war er Deutschlands bester Skispringer, vier Jahre später ist er völlig abgetaucht. So kam die Frage, die ein Zuschauer am vergangenen Weltcup-Wochenende an die „Sportschau“ der ARD richtete, nicht überraschend: „Wo ist eigentlich Richard Freitag?“

Ziel Vierschanzentournee

Am Wochenende ist er nicht beim Weltcup in Klingenthal am Start, sondern zwei Ligen tiefer in Kandersteg in der Schweiz. „Es wäre der Optimalplan, bei der Vierschanzentournee in der nationalen Gruppe zu sein“, sagte Freitag, der vor vier Jahren noch als Topfavorit in die Tournee gestartet war. Der ehemalige Weltklassespringer Sven Hannawald kommentierte: „Das ist leider von außen traurig mit anzusehen. Ich weiß, dass Richard eines der großen Talente ist im Skispringen. Am Ende liegt es aber am Einzelnen, ob er es rumkriegt.“